Ex-König Juan Carlos: Enthüllungsbuch! Denkt er nicht an seine Enkelin?

Denkt er denn gar nicht an seine Enkelin Leonor (19), die Thronfolgerin? "Me roban mi historia", klagt Juan Carlos. Zu Deutsch: "Sie stehlen mir meine Geschichte!" Was er damit meint: Er fühlt sich nicht mehr als Held der Demokratie gefeiert, sondern nur noch als der Skandalkönig, der ins Exil flüchten musste. Vertrieben von seiner Familie. Doch er will nicht im Verborgenen leben. Juan Carlos will seine Geschichte erzählen – mit allem, was dazugehört. Was ihn dabei antreibt, ist sein großes Ego. Und um das zu polieren, ist ihm jedes Mittel recht.