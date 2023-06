Königin Sofia: Skandalöses Doppelleben! Juan Carlos bricht ihr das Herz

Auf einem anderen Bild spielt Juan Carlos selbst den Fotografen, seine Corinna und Alexander sitzen auf dem Rasen und lächeln. Dann wieder wirkt der Ex-König wie ein liebevoller Papa, als er dem kleinen Jungen einen Tannenzapfen zeigt – Alexander streckt fröhlich die Arme danach aus.

Freunde der spanischen Alt-Königin wissen, dass sie sich nun bittere Fragen stellt. Warum musste es so weit kommen? Und: Wo war ich an dem Tag, als diese Bilder entstanden? War ich vielleicht bei den Enkelkindern? Und der Opa? Was hat er damals erzählt, wo er war? Welche Lügen hat er uns allen aufgetischt?

Sofia und Juan Carlos leben schon seit Jahren von Tisch und Bett getrennt. Sofia wohnt nach wie vor im Zarzuela-Palast in Madrid, der Ex-König weilt inzwischen im Wüstenstaat Abu Dhabi. Das rund fünfjährige Glück mit der Geliebten ist seit 2009 Geschichte.

Sofia sah die Affären ihres Mannes kommen und gehen. Doch um das Ansehen der Monarchie zu schützen, hatte sie stets geschwiegen. Einmal aber konnte man den tiefen Riss in dieser Ehe erkennen: Als ihr Mann 2011 an der Lunge operiert wurde, besuchte Sofia ihn – zu aller Verwunderung – kein einziges Mal in der Klinik …