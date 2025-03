Ex-Königin Sofia: Hat ihr Mann eine Tochter vom Kindermädchen?

Undurchsichtige Geldgeschäfte, außereheliche Affären, zahlreiche Skandale – Sofia (86) ist von ihrem Ehemann Juan Carlos (87) so einiges gewohnt. Kein Wunder, dass Spaniens Ex-Königspaar seit Jahren getrennt voneinander lebt. Während der ehemalige Monarch in Abu Dhabi residiert, wohnt sie in Spanien. Doch vor seinen Demütigungen ist Sofia nicht geschützt. Jetzt muss sie sich fragen: Hat Juan Carlos eine uneheliche Tochter vom Kindermädchen?