"Ex on the Beach": Das sind die ersten Kandidaten!

Die neue Staffel von "Ex on the Beach" steht in den Startlöchern: Am 25. April startet die vierte Staffel der RTL-Datingshow, in der verschiedene Ex-Paare aus dem Reality-TV nach und nach mit einigen Singles in eine Villa ziehen, um herauszufinden, ob sie ihrer Liebe nicht doch eine zweite Chance geben wollen oder aber, eine andere Person in der Villa ihnen vielleicht doch mehr zusagt. Lange wurde bereits spekuliert, welche Reality-TV-Stars dieses Jahr dabei sein werden, nun veröffentlicht RTL die ersten sechs Kandidaten der diesjährigen Staffel!