Hier findest du immer alle aktuellen News zu Yasin Mohamed.

Die selbsternannte "Red Flag" hat schon so einige Frauenherzen gebrochen – Yasin Mohamed ist DER Reality-TV-Frauenheld schlechthin. Ob bei "Temptation Island", "Ex on the Beach" oder "Love Island VIP", der Münchner lässt nichts anbrennen. Ob ihm sein Verhalten wohl bald zum Verhängnis wird? In der Liebe hat er aktuell weniger Glück.

Steckbrief