"Ex on the Beach": Erster Trailer! Das ist anders in Staffel 6

Passend zum Start der neuen Staffel am 5. Mai bringt Teilnehmer Calvin gemeinsam mit seinem Bruder Marvin am darauffolgenden Freitag, dem 9. Mai, einen "Ex on the Beach"-Song heraus. Den Soundtrack zur Show liefert der 33-Jährige nicht zum ersten Mal: Bereits 2022 erschien sein Song "Are You the One", den er während seiner Teilnahme am gleichnamigen Format veröffentlichte. Inzwischen ist Calvin so richtig im Musik-Business angekommen und tritt jetzt sogar im Bierkönig am Ballermann auf. Trotz seines aktuellen Fokus auf die Musik kehrt er der Reality-Welt jedoch nicht komplett den Rücken – es bleibt spannend, wie er sich bei "Ex on the Beach" schlagen wird.