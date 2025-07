"Are You the One – Realitystars in Love", Staffel 5: Von Start bis Kandidaten – alle Infos im Überblick Die Suche nach der großen Liebe geht weiter: In der fünften Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love" kehren prominente Singles zurück, um ihr "Perfect Match" zu finden. Welche Reality-Stars sich auf die Reise nach Thailand begeben, erfahrt ihr hier. Diese Reality-Stars nehmen in der fünften Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love" bei Sophia Thomalla die Suche nach der großen Liebe auf. © RTL / Markus Hertrich Von Lara Ottsen und Vera Malecki 17.07.2025, 15:30 Uhr

Die Dreharbeiten zu den neuen Staffeln der VIP-Version "Are You the One – Realitystars in Love" haben begonnen – und schon jetzt gibt es spannende Neuigkeiten. RTL hat bereits einige Namen aus dem Promi-Cast veröffentlicht und es wird spannend, welche weiteren Promis sich auf das Abenteuer einlassen!

Es steht fest: Diese Gesichter erwarten uns in der neuen AYTO-Staffel

Ein erster Auszug der Kandidaten-Liste wurde schon im Voraus bestätigt: Sandra Janina dürfte vielen bereits bekannt sein. Sie nahm an Formaten wie "Temptation Island VIP", "Prominent getrennt" und zuletzt "Love Island VIP" teil, wo sie mit Gigi Birofio eine Beziehung einging. Sidar Sahin ist ebenfalls kein Unbekannter – er war schon 2024 bei "Are You the One" dabei und hatte dort eine Beziehung mit Jana, die jedoch nicht lange hielt. Auch Kevin Njie kennt die Reality-Show-Welt gut: Nach seinem Auftritt in "Too Hot to Handle: Germany" ist er inzwischen auch bei "Fame Fighting" aktiv, wo er bereits zwei Kämpfe gewonnen hat.

Nun sind alle 21 Kandidat:innen offiziell bestätigt. Wie RTL bekannt gab, gehören diese Promis zu den Teilnehmer:innen von "Are You the One – Realitystars in Love" 2025:

Männer:

Oliver Ginkel (27, "Make Love, Fake Love")

Lennert (25, "Too Hot to Handle")

Calvin Ogara (22, "Too Hot to Handle")

Leandro Fünfsinn ("Love Island VIP")

Robert (29, "Match in Paradise")

Jonny Jaspers (32, "Ex on the Beach")

Nico (29, "Make Love, Fake Love")

Calvin Steiner (24, "Germany Shore")

Kevin Njie (29, "Too Hot to Handle")

Sidar Sahin (26, "Are You The One?")

Xander (27, "Make Love, Fake Love")

Jimi Blue Ochsenknecht (33, "Villa der Versuchung")

Frauen:

Joanna (27, "Are You the One")

Henna (26, "Are You the One")

Elissia (27, "Ex on the Beach")

Viktoria (23, "Love Island VIP")

Antonia (25, "Germany Shore")

Beverly (32, "Ex on the Beach")

Hati Suarez (24, "Germany Shore")

Ariel (22, "The 50")

Nelly (23, "Beauty and the Nerd")

Sandra Janina (25, "Love Island VIP")

Starttermin: Wann erscheint Staffel 5 von „Are You The One – Realitystars in Love“?

Ein offizielles Startdatum für die fünfte Staffel von "Are You The One – Realitystars in Love" hat RTL+ bislang noch nicht bekannt gegeben. Da die letzte Staffel Ende Juli anlief, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in diesem Sommer spätestens im August mit neuen Folgen zu rechnen ist. Sobald der Sendetermin feststeht, erfahrt ihr es natürlich bei uns zuerst!

„Are You The One – Realitystars in Love“ 2025: Wo läuft die neue Staffel?

Auch die fünfte Staffel von "Are You The One – Realitystars in Love" wird exklusiv auf RTL+ veröffentlicht. Da es sich um ein Originalformat des Streamingdienstes handelt, ist eine Ausstrahlung im klassischen TV aktuell eher ausgeschlossen. Alle bisherigen Staffeln – inklusive der VIP-Edition – könnt ihr jederzeit auf RTL+ abrufen.

Moderatorin von Staffel 5: Wer führt durch die Show?

Seit Staffel 2 ist Sophia Thomalla das Gesicht von "Are You The One" – sowohl in der regulären als auch in der VIP-Ausgabe. Trotz einiger kritischer Stimmen, die zuletzt eine neue Moderation ins Spiel brachten, bleibt sie der Sendung treu. Auch in der fünften Staffel wird Sophia Thomalla die Realitystars wieder charmant und direkt durch das Format begleiten.