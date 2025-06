"Ex on the Beach"-Skandal um Marc-Robin: So zerstört ein Kuss alles

Zunächst hält Marc-Robin seine Ex unnötig lange in der Schwebe, ehe er das Unfassbare endlich ausspricht. Die Reaktion folgt prompt: "Niemals, oh mein Gott! Das ist so krank, wie kann ein Mensch so sein?", ruft Marlisa unter Tränen – und bricht zusammen. Die anderen Frauen in der Villa eilen ihr zur Seite, doch der emotionale Schaden ist nicht mehr rückgängig zu machen. Marc-Robin selbst zeigt sich zwiegespalten: Zwar schüttelt er den Kopf über sein Verhalten, doch ein selbstgefälliges Grinsen lässt er sich nicht nehmen – was die Szene noch verstörender wirken lässt.