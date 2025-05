Marc-Robin Wenz rechnet mit "Ex on the Beach" ab Marc-Robin ist aktuell in der sechsten Staffel von "Ex on the Beach" zu sehen. Doch von dem Format möchte er sich jetzt distanzieren ... Marc-Robin distanziert sich von "Ex on the Beach". © RTL / Friederike Jacobitz Von InTouch Redaktion 27.05.2025, 10:15 Uhr

Marc-Robin Wenz rechnet mit "Ex on the Beach" ab

Marc-Robin Wenz (29) dürfte vielen noch aus "Temptation Island" bekannt sein, wo er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckerte und seine damalige Freundin live im Fernsehen betrog. Sie hat ihm seinen Fehltritt inzwischen verziehen und auch viele Zuschauer:innen konnte Marc-Robin wieder auf seine Seite ziehen.

Nach diversen Auftritten in weiteren Reality-Formaten, ist der 29-Jährige aktuell in der 6. Staffel von "Ex on the Beach" zu sehen. Doch obwohl Marc-Robin nicht gerade für seine Moral bekannt ist, möchte er sich jetzt von den Geschehnissen vor Ort distanzieren und schießt gleichzeitig gegen seine Mitkandidat:innen.

Marc-Robin verbindet "nur Negatives" mit "Ex on the Beach"

In einem Statement auf Instagram drückt Marc-Robin erst seine Dankbarkeit für seinen Beruf aus und bedankt sich bei seinen Fans. Doch dann kommt er auf "Ex on the Beach" zu sprechen: "Aktuell läuft ein Format, bei dem ich hoffe, ihr habt Spaß mir zuzusehen, auch wenn ich mich davon komplett distanziere", beginnt Marc-Robin. "Meine Zeit dort hat Spaß gemacht, aber ich verbinde nur Negatives damit und deshalb schaue ich mir keine Sekunde davon an. Tut mir leid, dass ich eure ganzen Fragen dazu nicht beantworte und mich nicht äußere, aber mit diesem Abschaum identifiziere ich mich nicht."

Wen genau er mit "Abschaum" meint, verrät Marc-Robin nicht. Klar ist jedoch, dass es in dieser Staffel von "Ex on the Beach" tatsächlich heiß hergeht und Beleidigungen an der Tagesordnung stehen.

Marc-Robin bleibt dem Reality-TV erhalten

Vom Reality-TV verabschieden, möchte sich Marc-Robin trotz der negativen Erfahrungen mit dem RTL+-Format allerdings nicht. "Dieses Jahr passiert einiges, worauf ihr euch freuen könnt", kündigt er an. Wir dürfen also gespannt sein!