Ex-"Unter uns"-Schauspielerin Sarah Stork: Ihr Freund wurde tot aufgefunden!

"Am 14. Oktober haben Beamte des Las Vegas Metropolitan Police Department den verstorbenen Thomas Knack in der Nähe eines Wanderpfades auf dem Mount Charleston gefunden", heißt es nun durch die Polizei von Las Vegas via "Twitter". Laut Ermittlungen können "keine Anzeichen auf Fremdverschulden" festgestellt werden. Die genaue Todesursache soll nun untersucht werden.

Am Montag war der 47-Jährige zu einer Wandertour aufgebrochen, bei der er sich einen Lebenstraum erfüllen wollte und den Berg Charleston Peak erklimmen wollte. Am Dienstag brach sein Funksignal ab. Seitdem gilt Thomas als verschollen. Via "Instagram" startet Sarah eine Suchaktion und teilte mit ihrer Community: "Sein letztes GPS-Signal war am 12. Oktober um 12.28 Uhr." Doch jede Hilfe kam für Thomas zu spät.