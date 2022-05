Fabian Arnold exklusiv: Deutscher Influencer startet in den USA durch

InTouch: Für beide Jobs bist du viel unterwegs. Jetzt sogar schon bald in den USA. Was genau hat dich jetzt dazu bewegt nach Los Angeles auszuwandern?

Fabian Arnold: Im Prinzip besteht der Wunsch schon seit vor Corona (2019). Nach meinem Auslandsjahr in Australien wurde ich von DT Modelmanagement in LA von meiner australischen Agentur abgeworben und seitdem wurde bei mir der Traum geweckt, in die Staaten zu ziehen. Leider braucht man für ein Talentvisum in der USA super viele Dinge und Unterlagen, sodass sich dieser Prozess nun über 3 lange Jahre gezogen hat. Umso glücklicher bin ich, dass jetzt alles geklappt hat!

IT: Wie stellst du dir dein Leben in der Stadt der Engel vor? Welche Ziele willst du dort verfolgen?

FA: 2019 habe ich schon einmal für 2 Monate in LA gelebt und kann das Leben dort mittlerweile sehr gut einschätzen. Natürlich würde ich mich super freuen, als Model komplett durch die Decke zu gehen, aber auch im Bereich Social Media. Zusätzlich habe ich mir selber vorgenommen, Acting Classes zu nehmen um in die Schauspielerei zu kommen. Netflix oder Hollywood Star wäre dort natürlich das Ziel ;-)

IT: Was erwartest du dir von deinem Job als Model in Los Angeles? Hast du schon konkrete Vorstellungen mit welchen Labels du zusammenarbeiten möchtest?

FA: Gerne würde ich auf das Cover von renommierten und internationalen Magazinen wie z.B. VMAG/Vogue/L'official kommen und große Campaigns shooten wie z.B. Guess Campaign, Calvin Klein Campaign, Hugo Boss Campaign, Paco Rabanne Campaign, Ralph Lauren und Co.