Fabian Kahl: Erschütternder Skandal um den "Bares für Rares"-Star!

Auf der Website des Schlosses werden wirre Corona-Theorien verbreitet. Die Familie setzt sogar die Maskenregel außer Kraft. "In Zeiten anmaßender Coronaauflagen entscheidet jeder mündige Gast eigenverantwortlich, ob und welchen Schutz er vor dem Eintritt treffen will", heißt es auf der Seite. "...einem Lockdown für alle Narren, die sich am heiligen Leben vergreifen, sich anmaßen alles und jeden zu kontrollieren und denen Machtgier und Profitmaximierung wichtiger sind als Frieden, Gesundheit und lebendige demokratische Prinzipien."