Fabian Kahl: Schwere Vorwürfe gegen den "Bares für Rares"-Star!

Was hat sich Fabian Kahl nur dabei? Jetzt sind Bilder von einer Safari aufgetaucht, die für ziemlich viel Aufruhr sorgen.

Fabian Kahl war kürzlich in Namibia auf Safari - und veröffentlichte einige Schnappschüsse von seiner Reise. Doch das ging gewaltig nach hinten los...

Dieses Safari-Bild sorgte für einen heftigen Shitstorm

Der "Bares für Rares"-Händler zeigte sich mit einer Kamera auf einem Stein. Dabei stand darauf klar und deutlich: "Stay in your Car" (Bleibe in deinem Auto). "Da soll mich doch der Löwe holen! Natürlich stand unser Camper direkt hinter mir, sodass ich nur kurz aus dem Auto gesprungen bin um dieses eine Foto aufzunehmen", schrieb er provokant dazu.

Fabians Follower konnten über den kleinen "Gag" überhaupt nicht lachen. "Schade, dass er nicht kam!!! WARUM wohl steht es auf dem Stein?", "Unmöglich und sensationsgeil" und "Man hat eine Vorbildfunktion gegenüber anderen, dass Regeln einzuhalten sind!", lauteten nur einige der vielen entsetzten Kommentare.

Fabian Kahl: "Ich bin zu weit gegangen"

Wenig später sah Fabian seinen Fehler ein - und meldete sich erneut bei seiner Community. "Ich bin mit meinem gestrigen Post zu weit gegangen", gab er zu. "Dafür möchte ich mich entschuldigen. (...) Mein Camper stand bei diesem Foto direkt neben mir und ich habe nur ein paar Schritte auf diesen Stein gemacht. Das Foto schoss meine Mutter aus dem Auto heraus. Als Fotograf ist der Tatendrang gute Bilder zu schießen, manchmal einfach zu groß, und man macht unüberlegte Dinge. Namibia ist ein wundervolles Land und dieses kann man auch genauso gut aus dem Auto heraus genießen. Dass ich mit diesem Foto kein gutes Vorbild war, ist mir nun bewusst und ich danke euch für eure harte aber faire Kritik."

