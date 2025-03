Fabio Knez & Darya: Verlobt! So süß war der Antrag

Reality-TV-Fans kennen ihn aus Formaten wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und "Are You The One? Realitystars in Love" – jetzt gibt es eine ganz besondere Neuigkeit von Fabio Knez: Der TV-Star hat um die Hand seiner Freundin Darya Strelnikova angehalten!

Auf Instagram lässt der 32-Jährige seine Follower an diesem besonderen Moment teilhaben. In einer romantischen Bilderreihe sieht man das frisch verlobte Paar am Strand, eng umschlungen und voller Freude. Hinter ihnen das Meeresrauschen – und damit der perfekte Ort für die Frage aller Fragen. Im Mittelpunkt: ein funkelnder Ring an Daryas Finger. "Eine Liebesgeschichte, jetzt mit einem Ring versiegelt", schreibt das Model zu den Aufnahmen und bestätigt damit die süßen News.