Falko Ochsenknecht (†39): Das hatte der "Berlin - Tag & Nacht"-Star noch vor

Falko Ochsenknecht (†39) ist mit nur 39 Jahren überraschend verstorben, wie seine Partnerin auf TikTok bekannt gab. Offenbar soll der "Berlin - Tag & Nacht"-Star an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben sein. Wie Falko seine letzten Wochen verbrachte und vor allem, was er eigentlich noch alles vorhatte, verrät Falkos langjähriger Manager Melanio Grillenberger jetzt in einem Interview.