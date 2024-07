Falko Ochsenknecht (†): "Fehlinformationen"! Schwere Anschuldigungen von seiner Freundin

Schwere Vorwürfe von Falko Ochsenknechts (†39) Freundin! Am 1. Juli wurde der "Berlin - Tag & Nacht"-Star leblos in seiner Wohnung in Berlin gefunden. Er ist offenbar an einem plötzlichen Herzstillstand verstorben.

Seinen Tod gab seine Freundin "Perle" in einem TikTok-Video bekannt: "Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass, ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen. Es ist schlimm, dass ich diesen Post erstellen muss, aber da hier im Netz schon Gerüchte kursieren, würde ich dem gern vorgreifen. Es ist alles schlimm genug und wir können das alles noch nicht fassen. Bitte hört auf, irgendwie Gerüchte und Unwahrheiten in die Welt zu setzen! Lasst ihm seinen Frieden. In großer Trauer, Perle, Familie & Freunde."

Anschließend äußerten sich Freunde und Kollegen zu seinem Tod. Doch offenbar waren darunter auch viele "falsche Freunde", wie Falkos Freundin jetzt bekannt gibt ...