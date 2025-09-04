Familie Ritter: Nach Tod von Andy und Norman – Vox begleitet die Ritters weiter

Sara spricht offen über ihre Kindheit im Heim, die geprägt war von Unsicherheit und Entbehrungen. Heute versucht sie, neue Hoffnung zu schöpfen und wagt sogar eine Rückkehr nach Köthen – gemeinsam mit Schwester Jasmin und Onkel René. Für sie bedeutet dieser Schritt nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern auch die Chance, sich den alten Dämonen zu stellen.