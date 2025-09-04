Familie Ritter: Nach Tod von Andy und Norman – Vox begleitet die Ritters weiter
Zerbrochene Träume, Drogen, Gewalt und der Kampf um einen Neuanfang: Die berüchtigte Familie Ritter kehrt ins Fernsehen zurück – diesmal mit einer Reportage über die Schicksale der jungen Generation.
Mittlerweile lebt Jasmin Ritter mit ihrem Freund Benni zusammen, vorher wohnte noch Bruder Dominik bei ihr.
Seit den 1990er-Jahren sorgt die Familie Ritter für Schlagzeilen. Vom brutalen Überfall auf ein Obdachlosenheim bis zu unzähligen TV-Dokumentationen: Kaum eine deutsche Familie wurde so stark öffentlich begleitet. Nun widmet Vox den Ritters erneut ein zweiteiliges Spezial – zu sehen am 1. und 8. Oktober um 20:15 Uhr.
Die Kinder im Mittelpunkt
Im Fokus stehen diesmal nicht mehr die inzwischen verstorbene Karin Ritter und ihre berüchtigten Söhne, sondern ihre Enkelgeneration. Die „Stern TV Reportage“ erzählt von Jasmin, Sara und Leon – drei jungen Menschen, die versuchen, den Schatten der Vergangenheit zu entkommen, und dabei mit erschütternden Problemen kämpfen.
Jasmins Kampf gegen Gewalt und Drogen
Besonders bewegend ist die Geschichte von Jasmin. Mit ihrem Freund Benni lebt sie in Weida, doch die Beziehung steht unter einem dunklen Stern: Gewalt und Drogen prägen den Alltag. Als junge Mutter ringt sie darum, Halt für ihr Kind zu finden, während ihre Liebe Stück für Stück zerbricht.
Saras und Leons Blick nach vorn
Sara spricht offen über ihre Kindheit im Heim, die geprägt war von Unsicherheit und Entbehrungen. Heute versucht sie, neue Hoffnung zu schöpfen und wagt sogar eine Rückkehr nach Köthen – gemeinsam mit Schwester Jasmin und Onkel René. Für sie bedeutet dieser Schritt nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern auch die Chance, sich den alten Dämonen zu stellen.
Der 18-jährige Leon will einen klaren Bruch. Er träumt von einem Leben ohne Kriminalität und Abhängigkeit – anders als viele seiner Verwandten. Doch die Realität macht es ihm schwer, sich aus dem Teufelskreis der Familie zu lösen.
Zwischen Vergangenheit und Zukunft
Die Reportage zeigt nicht nur die aktuellen Kämpfe der jungen Ritter, sondern auch bislang unveröffentlichte Archivaufnahmen aus den 1990er-Jahren. Szenen, in denen die Brüder einst Nachbarn tyrannisierten, wirken wie ein mahnender Schatten über den neuen Generationen – eine Vergangenheit, der man nur schwer entkommt.
Warum die Ritters die Zuschauer fesseln
Die Familie Ritter polarisiert seit Jahrzehnten – und genau das macht sie für die Sender so interessant. Bereits im Frühjahr sicherte ein Doppel-Spezial Vox starke Quoten von rund 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Nun setzt der Sender erneut auf die Mischung aus Familiendrama, Sozialreportage und Schicksalsgeschichte, die Millionen Menschen bewegt – und gleichzeitig schockiert.