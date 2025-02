Norman Ritter: Polizeischutz und Kameraverbot! So verlief seine Beisetzung

Durch "Stern TV" erlangte Familie Ritter in den 1990er Jahren traurige Berühmtheit. Familienoberhaupt Karin Ritter (†66) und ihre Söhne aus Köthen in Sachsen-Anhalt fielen durch Fremdenhass, Neonazi-Parolen und andere Straftaten auf. Mittlerweile ist nicht nur Karin verstorben, sondern auch mehrere ihrer Söhne. Nach Andy, der mit 39 Jahren an einer Überdosis starb, war Mitte Januar auch ihr Sohn Norman im Alter von 40 Jahren gestorben.

Jetzt fand die Beerdigung des TV bekannten Neonazis statt – ohne Kamerabegleitung. Auf dem Zentralfriedhof in seiner Heimatstadt Köthen wurde Norman am Montag beigesetzt. Die Trauerfeier fand unter Polizeischutz statt. Schon am frühen Morgen hatten Justiz und Polizei die Grabanlagen gut im Blick.

Gleich drei Polizei-Bullis parkten auf dem Friedhofsparkplatz und weitere Einsatzwagen patrouillierten um das Gelände, wie die "Bild" berichtet. Sogar Zivilbeamte kamen zum Einsatz und kontrollierten den Friedhof, damit keine ungebetenen Gäste zwischen den Gräbern lauern.