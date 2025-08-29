Familienzuwachs: Ex-Bachelorette-Star ist Vater geworden!
Der ehemalige "Bachelorette"-Gewinner Marvin Albrecht (37) ist Papa geworden! Gemeinsam mit seiner Ehefrau Simone Voss (40), mit der er seit 2018 zusammen ist, durfte der 37-Jährige vor wenigen Tagen einen kleinen Jungen auf der Welt willkommen heißen – die emotionalen Worte teilt das Paar jetzt auf Instagram.
"Man kann es nicht in Worte fassen"
"We are completed and full of love" (z. Dt. ""Wir sind erfüllt und voller Liebe"), schreiben Marvin und Simone zu einem Foto von ihrem Neugeborenen. "Seit einer Woche bist du jetzt schon bei uns – Liebe unseres Lebens, unser kleiner Little B. Am 21.8. um 7:31h kam die erste Wehe und um 17:10 warst du da. 54 cm groß und 3800 g schwer", verrät das Paar und schwärmt: "Man kann es nicht in Worte fassen, aber jetzt verstehen, was andere immer versuchen einem zu beschreiben."
Den Namen ihres Kleinen verraten Marvin und Simone zwar nicht, geben mit "Little B" allerdings einen Hinweis.
Marvin und Simone gaben sich vor Kurzem das Ja-Wort
Kurz nach der Schwangerschaftsverkündung im Mai dieses Jahres, gaben Marvin und Simone im Juni bekannt, nach sieben Jahren Beziehung geheiratet zu haben.
Davor war Marvin fast drei Jahre mit Anna Hofbauer (37) zusammen, die er bei der RTL-Show „Die Bachelorette“ kennenlernte. 2017 ging das Paar getrennte Wege.