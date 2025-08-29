Familienzuwachs: Ex-Bachelorette-Star ist Vater geworden!

"We are completed and full of love" (z. Dt. ""Wir sind erfüllt und voller Liebe"), schreiben Marvin und Simone zu einem Foto von ihrem Neugeborenen. "Seit einer Woche bist du jetzt schon bei uns – Liebe unseres Lebens, unser kleiner Little B. Am 21.8. um 7:31h kam die erste Wehe und um 17:10 warst du da. 54 cm groß und 3800 g schwer", verrät das Paar und schwärmt: "Man kann es nicht in Worte fassen, aber jetzt verstehen, was andere immer versuchen einem zu beschreiben."