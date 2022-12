Farina Opoku: Die ganze Wahrheit über ihre Trennung von DJ Jeezy

Farina verkündet das Ehe-Aus! Ihr Mann wurde beim Fremdknutschen in einem Club in Dubai abgelichtet! Es wäre "keine Sache, die überraschend ist", so Farina auf Instagram. "Die Beziehung war immer ein Auf und Ab." Es seien "unverzeihliche Dinge passiert", so die 31-Jährige weiter, aber sie hätte "wirklich an das Gute geglaubt und nie die Hoffnung aufgegeben." Jetzt allerdings ist ihr klar: "Keine Traumhochzeit, kein Traumhaus, keine Idealvorstellung einer Familie kann jemanden ändern, der es selbst nicht möchte." Eine bittere Erkenntnis. Und für dieses Märchen leider kein Happy End.