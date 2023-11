Felix von Jascheroff: Bonjour Paris! Kehrt er Berlin jetzt den Rücken?

Denn der Darsteller war nicht zum ersten Mal in der französischen Hauptstadt. "Ich war schon oft in Paris, privat sowie auch um Musik zu produzieren. Wir haben dort eine Weile mit einem Musiklabel zusammengearbeitet und so kam eins zum anderen", verrät er. Und besonders schöne Stunden hat er dort mit seiner Freundin verbracht. "Ich habe hier schon schöne Tage mit meiner Liebsten verbringen können. Wir sind damals am 01.01.2021 morgens durch die leere Stadt mit dem Fahrrad gefahren und haben rumgesponnen, wie es wäre hier zu leben", so der 41-Jährige weiter. Will er Berlin also bald den Rücken kehren und nach Frankreich auswandern? Nein! "Ist aber keine Option. Paris ist sehr teuer und was das Essen angeht, muss man sich auch daran gewöhnen", lacht er. Da bleibt er dann lieber bei der Currywurst...