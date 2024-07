Felix von Jascheroff: "Die Schauspielerei war nicht mein Wunschberuf"

In der Nähe von Frankfurt, genauer gesagt in Boppard-Buchholz, steht das neueröffnete Restaurant von Sarah Henke. Im "Lemabri" bekommt man alles, was das kulinarische Herz begehrt: Asiatische Aromenküche, Pizza oder Französisch angehauchte Gerichte. Und ich durfte das an diesem Tag tatsächlich testen!

Gemeinsam mit Felix von Jascheroff hat Sarah Henke ein tolles koreanisches Menü kreiert, ganz frei nach dem Motto: Sharing is caring. Kimchi, Thunfisch Tartar, Tofu in leckerer Honig-Sojasauce und perfekt gebratene Kräutersaitlinge - all das haben der Hobbykoch und die Sterneköchin gemeinsam gezaubert.