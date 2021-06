Felix von Jascheroff: Liebes-Beichte von dem GZSZ-Star!

Alexandra Sophie sei genau die Richtige für ihn. "Sie ist voll auf meiner Wellenlänge. Wir lachen sehr, sehr viel miteinander", erzählt Felix von Jascheroff in einem Interview mit RTL. Immer mal wieder gibt es auch Meinungsverschiedenheiten - das gehöre zu einer guten Beziehung aber dazu. "Wir streiten auch viel miteinander, aber das gehört dazu", so der Soap-Star. Sie selbst arbeitet als Clubmanagerin in einem Fitnessstudio. "Sie spornt mich an, was das Training angeht. Sie ist die Fittere und ich bin der Fettere", schwärmt er.