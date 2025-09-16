Felix von Jascheroff: "Mein kleines Tourette"! Jetzt spricht er offen über seine Diagnose
Felix von Jascheroff offen wie nie! Der GZSZ-Star spricht erstmals über seine Symptome, seine „Ticks“ und den Moment, in dem ihm klar wurde: Ich habe ein Problem.
Überraschend offen spricht Felix von Jascheroff über ein sehr privates Thema.
© IMAGO / pictureteam
Felix von Jascheroff (43) ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Seit Jahren steht er für die Kultserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ vor der Kamera, machte auch mit Musikprojekten und TV-Formaten wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf sich aufmerksam.
Doch jetzt spricht der Schauspieler über eine Seite von sich, die bislang kaum jemand kannte: Er leidet unter einer psychologischen Störung, die ihn im Alltag immer wieder herausfordert.
Angst in der Menge
In einem Interview mit RTL macht von Jascheroff seine Diagnose öffentlich: Agoraphobie. Diese Angststörung äußert sich vor allem in Situationen, in denen Betroffene das Gefühl haben, nicht entkommen zu können. Für den Schauspieler bedeutet das: Menschenmengen bringen ihn in Panik. „Bei mir ist es dann teilweise so, dass ich Ticks bekomme. Ich nenne es mein kleines Tourette. Das ist eine Reaktion auf eine Aktion, die da folgt. Und das ist dann bei mir Klatschen und Pfeifen“, erklärt er offen.
Gerade für jemanden, der im Rampenlicht steht, eine enorme Belastung. Denn Konzerte, Autogrammstunden oder Fan-Treffen gehören für ihn seit Jahren zum Berufsalltag.
Wenn Fans zur Belastung werden
Besonders eindrücklich schildert von Jascheroff einen Moment nach einem Konzert. Eigentlich wollte er entspannt Autogramme geben – doch dann passierte das Gegenteil: „Ich habe nur so gesehen, als ich fertig war, wie sich 60 bis 70 Prozent dieser Menschen, die vor der Bühne standen, alle in Bewegung gesetzt haben.“
Plötzlich habe er das Gefühl gehabt, nur noch weg zu wollen. Zwar griff die Security ein, doch der Schauspieler erlebte den Moment als extrem belastend: „Trotzdem haben sie es geschafft, dass mir Klamotten zerrissen wurden, dass sie nach mir gegriffen haben und mich angeschrien haben. Dann ist da natürlich die Lautstärke. Alle sind am Schreien, alle greifen nach dir.“
Der Wendepunkt
Am Ende habe er sich ins Auto retten müssen – und sei den Tränen nahe gewesen. Für Felix von Jascheroff war das ein Schlüsselmoment: Hier wurde ihm klar, dass er professionelle Hilfe braucht.
Dass er nun so offen über seine Diagnose spricht, ist nicht selbstverständlich. Doch der Schauspieler möchte damit auch ein Zeichen setzen: Wer mit einer psychologischen Störung lebt, muss sich nicht verstecken – sondern kann lernen, damit umzugehen.