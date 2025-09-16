Felix von Jascheroff: "Mein kleines Tourette"! Jetzt spricht er offen über seine Diagnose

In einem Interview mit RTL macht von Jascheroff seine Diagnose öffentlich: Agoraphobie. Diese Angststörung äußert sich vor allem in Situationen, in denen Betroffene das Gefühl haben, nicht entkommen zu können. Für den Schauspieler bedeutet das: Menschenmengen bringen ihn in Panik. „Bei mir ist es dann teilweise so, dass ich Ticks bekomme. Ich nenne es mein kleines Tourette. Das ist eine Reaktion auf eine Aktion, die da folgt. Und das ist dann bei mir Klatschen und Pfeifen“, erklärt er offen.