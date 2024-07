Fernanda Brandao: Nach der ersten dramatischen Geburt! "Ich möchte kein Risiko eingehen!"

"Natürlich mache ich mir Gedanken und hoffe, dass dieses Mal alles gut läuft", sagt Fernanda bei der Taufparty von "Mein Schiff 7" (TUI Cruises) gegenüber "Closer". Bei ihrem ersten Kind kam es kurz vor der Geburt zu einer bedrohlichen Schwangerschaftsvergiftung. Es bestand Lebensgefahr für Mutter und Kind.

Anstatt ihre Tochter wie geplant per Hausgeburt in der Wildnis Lapplands zur Welt zu bringen, wo die Brasilianerin inzwischen lebt, musste sie ins Krankenhaus. "Es war ein Schock damals – umso dankbarer bin ich, dass es mir gerade so gut geht", erzählt sie. "Ich gehe regelmäßig zum Arzt, und wir schauen ganz genau, was passiert. Es ist bereits alles geplant für die Geburt. Ich möchte kein Risiko eingehen."