Achtung, Fake-News! "Bauer sucht Frau"-Kandidatin kurzerhand für tot erklärt!

Unfassbar! "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Stefanie Hausen (42) wurde am Wochenende auf einer Facebook-Seite namens GZSZ-Nachrichten kurzerhand für tot erklärt. "Plötzlicher Tod! Stefanie Hausen aus ‚Bauer sucht Frau‘ stirbt mit nur 42 Jahren an Herzversagen!", lautet der reißerische Post. Doch keine Sorge: Hierbei handelt es sich natürlich um dreiste Fake-News – und die lässt Stefanie nicht einfach so stehen!