Fiona Erdmann: Das erste Baby-Foto ist da!

Via Instagram wendet sich Fiona Erdmann nun mit einem zuckersüßen Schnappschuss an ihrere Community und bestätigt die Geburt ihres kleinen Sohnes. Die Beauty schreibt zu dem Foto, auf dem die glücklichen Eltern mit dem kleinen Spross zu sehen sind: "Und plötzlich warst du da! Etwas früher als erwartet hast du uns zu einer Familie gemacht. Worte können nicht beschreiben wie stolz, glücklich und voller Liebe wir sind!" Wow! Das so eine Nachricht von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...