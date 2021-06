Fit für den Sommer: 4 Geheimtipps von Charlize Theron

You booze, you loose

Egal wie gern wir uns den ein oder anderen Vino auch gönnen, richtig gut tut das unserer Figur auf Dauer nicht unbedingt. Der Grund: Unsere Lieblingsdrinks sind bis oben hin vollgepackt mit leeren Kalorien, die sofort ansetzen! Kein Wunder also, dass Charlize dem Alkohol dauerhaft abgeschworen hat: "Wenn ich mich gesund ernähre, genug schlafe und keinen Alkohol trinke, sehe ich am fittesten aus. Und meine Laune ist dann auch viel besser", verrät der Hollywood-Star.

Pilates-Power

Bei Charlize darf natürlich auch der Sport nicht fehlen: "Mein Körper ist durch Pilates richtig stark geworden. Inzwischen gehört eine Session genauso in meine Morgenroutine wie das Zähneputzen", lacht sie. Wenn sie aber doch mal etwas Abwechslung in ihren Workout-Plan bringen möchte, dann stehen für sie 90-minütige Power-Yoga-Einheiten und Spinning-Classes auf dem Fitness-Plan. "Ich probiere aber gerne auch mal was Neues aus! Meine Mutter hat mich neulich zum Tennis mitgenommen. Ich war zwar nicht unbedingt gut, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Außerdem bleibt man so fit, ohne dass man sich zum Workout zwingt!"