Fit für den Sommer: So hat der Muskelkater keine Chance

WIE WIRD MAN DEN MUSKELKATER JETZT WIEDER LOS?

Auch wenn man am liebsten reglos im Bett ausharren würde: Ein normaler Muskelkater ist (leider) kein Grund, sich krankschreiben zu lassen. Leichte Activities wie Spazierengehen und Stretching lassen den Schmerz sogar schneller verschwinden! Verzichtet aber auf Übungen, die die schmerzenden Regionen noch mehr fordern: Diese Muskelpartien sind erst mal Tabu-Zone!

KANN MAN DEM GANZEN DENN VORBEUGEN?

Ausgiebiges Aufwärmtraining mit Dehnübungen verhindert Muskelkater? Das ist leider ein weitverbreiteter Mythos! Ein kurzes Warm-up reicht, um die Muskulatur auf Betriebstemperatur zu bringen – doch wer es danach zu sehr krachen lässt, kommt auch dann um den Muskelkater nicht herum. Doch wir können unsere Muskeln schützen, indem wir ausreichend Wasser trinken (etwa acht große Gläser pro Tag) und Avocados, Nüsse und Bananen in unseren Speiseplan einbauen! Das enthaltene Magnesium schützt vor Krämpfen und fördert die Regeneration.

GIBT ES NOCH ANDERE TIPPS, DIE GEGEN MUSKELKATER HELFEN?

Muskeln bestehen zu großen Teilen aus Proteinen, also Eiweiß. Kein Wunder also, dass man Fitness-Freaks ständig mit einem Protein-Shake in der Hand antrifft, denn diese unterstützen den Aufbau, Erhalt und die Regeneration. Wichtig: Nur bis maximal eine Stunde nach dem Training kann er seine volle Wirkung entfalten! Ebenfalls ein heißer Tipp für nach dem Training: ein warmes Bad oder eine Wärmflasche! Denn Wärme fördert die Durchblutung und beschleunigt so den Heilungsprozess.

7 Lebensmittel, die Muskelkater verhindern: