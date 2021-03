Home Workout: 7 Tipps für mehr Motivation

Aufgeschoben heißt bei euch gleich aufgehoben – we feel you! Aber mal ehrlich, so richtig happy und healthy fühlen wir uns als Couch-Potatos auch nicht! Ist man erst mal völlig aus der Übung, dann fallen einem auf einmal die besten Ausreden ein, um KEIN Home-Workout in die Mittagspause zu quetschen. Und immer – wirklich immer –, wenn man sich gerade überwunden hat, ist die Yoga-Leggings in der Wäsche. Typisch. Und wie dankt uns unser Body das? Mit Depri-Phasen, plattem Po und Dauermüdigkeit. Höchste Zeit also, dass wir unser Fitness-Game wieder upsteppen. Und falls ihr noch ein paar mehr gute Gründe für einen Motivationsschub braucht, lest einfach weiter!