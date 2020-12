Fit in 12 Minuten - Das knackige Weihnachts-Workout

Braten, Raclette und riesige Keksberge – it’s Christmas Time, und da wird geschlemmt – und sich danach gemütlich eingekuschelt. Die Sache hat nur einen Haken, denn leckeres Essen plus wenig Bewegung ist nicht unbedingt die beste Kombi, um nach der Adventszeit noch in seine Lieblingsjeans zu passen. Vor allem, weil jetzt schon alles einen Tick enger sitzt, da wir dank Homeoffice und Lockdown light unsere vier Wände gerade so gut wie gar nicht mehr verlassen. Es gibt aber eine gute Nachricht: Mit diesem cleveren Zirkeltraining können wir ohne viel Aufwand unsere Bodygoals im Auge behalten. Zwei Runden dauern nur 12 Minuten. Klingt machbar, oder?