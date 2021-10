Fitness-Fiasko: 8 typische Fehler, die du vermeiden solltest

5. Vorsicht, Zuckerfalle!

Trotz Verzicht auf Süßigkeiten und zuckerhaltige Limos sollte man die Zutatenliste von Fertig-Salatdressings, Fruchtjoghurts oder Müsliriegeln zusätzlich mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Denn diese stecken meist voller Zucker – also lieber frische und unverarbeitete Lebensmittel kaufen, denn je höher der Verarbeitungsgrad, desto wahrscheinlicher tappt man in die Zuckerfalle …

6. Muskeln aufbauen

Ja, richtig gelesen! Es ist ein Mythos, dass Muskeln mehr wiegen als Fett. Doch die Waage kann irreführend sein, denn Fett braucht viel mehr Volumen und Platz als Muskeln. Mit mehr Muskelmasse kann man trotzdem schlanker und definierter aussehen. Anstatt den Gewichtsverlust auf der Waage zu verfolgen, misst man am besten den Bizeps oder die Taille mit einem Maßband.

7. Falsches Wiegen

Bloß nicht verzweifeln, falls das Gewicht mal stagniert oder heftig schwankt: Isst man abends mal Pasta, kann die Waage – obwohl man das Kalorienziel eingehalten hat – mehr anzeigen. Das liegt daran, dass Kohlenhydrate und Salz viel Wasser binden. Da sich das Körpergewicht täglich ändert, lieber Uhrzeit fürs festlegen.

8. Cheat Days

Sechs Tage ausgewogen essen – und am siebten Tag so richtig cheaten und alles essen, worauf man die Woche über verzichtet hat? Studien zufolge können regelmäßige Fressorgien an Cheat Days zu einem gestörten Essverhalten führen und alles durcheinanderbringen: Um diesen einen Tag auszugleichen, muss man sich an den anderen an eine strenge Diät halten und hält weniger gut durch. Also lieber ausgewogen ernähren und sich hin und wieder eine Leckerei gönnen – in Maßen und ohne Reue. So bekommt man weniger Heißhunger auf sündiges Junkfood!

