Flavio Briatore & Elisabetta Gregoraci: Ehe-Aus

Ehe-Aus bei Flavio Briatore?

Erst vor Kurzem trennte sich Model Heidi Klum von Freund Vito Schnabel - jetzt soll auch ihr prominenter Ex Vlavio Briatore vor dem Liebes-Aus mit Ehefrau Elisabetta Gregoraci stehen!

Laut Berichten eines Insiders soll es in der Ehe des 67-jährigen Millionärs mehr als kriseln, nach neun gemeinsamen Jahren wolle das Paar in Zukunft getrennte Wege gehen.

Wie die unbekannte Quelle weiter verrät, solle die 37-jährige Elisabetta Gregoraci ein eigenes Apartment in Monte Carlo beziehen, wobei sie von ihrem wohlhabenden Noch-Ehemann finanziell großzügig unterstützt werde.

Briatore sei unterdessen mit seinem siebenjährigen Sohn Nathan in sein Luxus-Spa-Resort "Lion in the Sun" nach Kenia gejettet, um das Ehe-Aus zu verdauen.

Über die Gründe für die Trennung des Paares ist bisher nichts bekannt.