Florian David Fitz: "Trauer kommt in Wellen!" Sein Vater Karlhans ist tot

Wenig später teilte ihm seine Mutter Gabriele die schlimme Nachricht aus dem Krankenhaus mit. "Ich hatte, während sie diese endgültigen Worte sagte, nur einen Gedanken: Da muss man doch noch was machen können! Völlig absurd. Was soll man da machen? Es ist endgültig." Nach dem schlimmen Anruf ist Florian sofort zu dem Haus seiner Eltern gefahren. "Alles war wie immer. Der Geruch hing noch im Haus und die Jacke am Fensterknauf. Als wäre er gerade erst weg. Er war auch gerade erst weg." Verarbeitet hat Florian den Verlust noch lange nicht.