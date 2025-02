Florian Silbereisen: Achtung, Flori! Rivale aus Hollywood aufgetaucht

Am Horizont taucht ein neuer Held der Meere auf: Max Bankman, gespielt von Joshua Jackson (46). In "Doctor Odyssey", dem neuen Serienhit von Disney+, übernimmt er die Rolle des attraktiven Schiffsarztes – und sorgt nicht nur für die Gesundheit der Passagiere, sondern auch für Herzklopfen. Denn Dr. Max Bankman ist kein Kind von Traurigkeit: Es wird geküsst, geflirtet und gefeiert – während er ganz nebenbei noch Leben rettet.

Turbulente Abenteuer auf hoher See, die Florian Silbereisen nur allzu gut kennen dürfte. Doch während es auf dem "Traumschiff" Jahre dauerte, bis überhaupt ein Kuss an Deck ausgetauscht wurde, geht es hier deutlich rasanter zu. Aber nicht nur in Sachen Liebe zieht das Hollywood-Format an der deutschen Kultserie vorbei. Während auf dem "Traumschiff" mittlerweile Influencer und C-Promis anheuern, gibt sich in "Doctor Odyssey" die Crème de la Crème die Klinke zur Bordkabine in die Hand. 80er-Star und Frauenheld Don Johnson (75) steuert als Kapitän Robert Massey das Schiff, und Countrysängerin Shania Twain (59) schreitet elegant die Gangway hinauf. Ob Florian Silbereisen da noch mithalten kann? Er sollte sich warm anziehen – nicht, dass das "Traumschiff" am Ende völlig vom Kurs abkommt…

Florian Silbereisen: Wird Thomas Gottschalk jetzt seine "Traumschiff"-Nachfolge? Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: