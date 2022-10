Florian Silbereisen: Bittere Tränen! Der Kummer ist ihm ins Gesicht geschrieben

Die vergangenen Wochen waren die schlimmsten seines Lebens. Seit seine Mama Helga (71) einen schweren Schlaganfall erlitten hat, wacht Florian an ihrem Krankenbett.

Wie oft er in diesen Tagen wohl schon für sie gebetet hat. Vor wenigen Wochen wurde die 71-Jährige in eine Münchner Klinik gebracht. Der Schlaganfall war so schlimm, dass sie auf der Intensivstation bewacht werden musste.