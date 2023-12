Florian Silbereisen: Dschungelcamp-Fieber? Damit qualifiziert er sich für die Show!

So hat man Florian Silbereisen noch nie gesehen! Denn der Schlagersänger hat während der "ARD"-Show vor laufender Kamera einen Mehlwurm gegessen! Dazu kam es, als Tierschützer Christian Ehrlich in der Sendung den Zuschauern erklärte, wie man heimischen Vögeln beim Überwintern im Garten helfen kann. Des Rätsels Lösung: Proteinreiche Mehlwürmer!

Und dann passierte der Hammer! Denn der Vogel-Profi überredete Florian Silbereisen doch tatsächlich, einen der Würmer zu probieren. Ein Schmaus, der dem Schlagersänger eher weniger mundete, wie seine Gesichtszüge verraten haben. Doch Christian Ehrlich hatte Spaß, wie er gegenüber "BILD" verrät: "Dass ich Flo von den Würmern habe probieren lassen, war jetzt nicht essenziell für die Singvögel – aber lustig."

Florian Silbereisen selbst hingegen ist nicht überzeugt von dem Snack, wie er im Gespräch mit dem Boulevard-Magazin verrät: "Man sagte mir, die schmecken wie Chips. Also wenn dem so wäre, hätte ich ein Problem weniger, denn ich liebe Chips und Mehlwürmer haben mehr Eiweiß und kaum Fett. Aber es wird für mich definitiv keine Alternative zu Chips werden, denn getrocknete Mehlwürmer sind in Wahrheit eher geschmacksneutral. Aber allein schon der Gedanke daran, was man da gerade isst, sorgt dafür, dass es für mich erst mal bei dieser einmaligen Kostprobe bleibt."

Nichtsdestotrotz hat er die Mutprobe erfolgreich bestanden, die ihn zu einem idealen Kandidaten für das Dschungelcamp machen würde. Und wer weiß, vielleicht hat ihn nun das Abenteuer-Fieber gepackt...