Florian Silbereisen: Entsetzliches Show-Aus

Wochen mussten die Fans von Florian Silbereisen darauf warten, ihr Idol endlich wieder im TV zu sehen. Am Wochenende war es endlich wieder so weit. Florian Silbereisen lud zum "Schlagercountdown" ein und probierte seinen Fans ordentlich einzuheizen. Doch anstatt einer Liveshow gab es nur allerhand zusammengeschnittenes Material aus vergangen Sendungen. Eine Tatsache, die seinen Anhängern so gar nicht passt...