Florian Silbereisen: "Er hat Angst, alles zu verlieren" - Tochter einer Show-Legende packt aus

"Er ist ein Schisser. Er hat die Hosen voll. Er ist eine Marionette", pöbelt die Show-Insiderin weiter, die aus ihrer Kindheit viele TV-Legenden wie Rudi Carrell und Peter Alexander kennt. "Und ich glaube, (...), dass er Angst hat, alles zu verlieren, wenn er nicht funktioniert. Insofern würde ich sagen, dass der Florian Silbereisen eigentlich eine arme Sau ist. Und er ist halt ein Feigling, der nicht sagt: Leckt mich alle am Arsch, wie viele das von den Früheren gemacht haben, die sich dann ganz zurückgezogen haben oder die sagten, ich mach jetzt, was ich will, egal."

Ist Florian Silbereisen nicht authentisch?

"Silbereisen ist halt einer, der will mitschwimmen, und geniert sich wahrscheinlich nicht mal. Der sagt sich wahrscheinlich, solange mich die Leute liebhaben und sich über mich freuen, kann es ja nicht so schlimm sein", so Merle Kulenkampff.

Florian Silbereisen hat sich zu den schweren Vorwürfen bisher nicht geäußert. Kritik dürfte er nach so vielen Jahren als Entertainer schließlich auch gewohnt sein.