Florian Silbereisen: Glücks-Rausch! Er kann es selber kaum fassen!

Florian Silbereisen kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus! Eine Freuden-Botschaft jagt im Moment die nächste. Der Niederbayer ist wirklich vom Glück geküsst...

Florian Silbereisen lässt alle Herzen höher schlagen

Aktuell begeistert mit zahlreichen Kollegen auf seiner Tournee "Das große Schlagerfest XXL – Die Party des Jahres". Noch bis Mitte Mai ist er in den größten Hallen der Republik unterwegs. Und weil die Fans in Massen zu den Konzerten pilgern, erhielt Flori nun sogar einen Preis – den "Diamant Ticket Award". Seit 2005 besuchten schon 1,5 Millionen Musik-Freunde seine "Feste"-Tourneen, alleine in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit mehr als 150 000 Zuschauern bei den insgesamt 26 Shows. Was für ein Wahnsinn!

Florian ist auf der Überholspur!

Das nächste Highlight lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Am 14. März präsentiert Florian Silbereisen im Ersten "Schlagerlovestory.2020 – Die total verliebte Frühlingsshow". Dort wird es dann wieder eine Freuden-Botschaft geben. Denn Flori wird seinem alten Kumpel als Trauzeuge zur Seite stehen, wenn der seiner Verlobten Anna-Carina Woitschack live im das Ja-Wort geben wird.

