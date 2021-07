Florian Silbereisen: Großes Glück! Es ist endlich passiert

"Durch die vorzeitige Verlängerung möchte ich ganz deutlich machen: Ich bleibe dem ,Traumschiff‘ selbstverständlich treu! Ich bin dem ZDF-Team extrem dankbar, dass sie den Mut hatten, die traditionelle Serie ganz neu anzugehen", erklärt Flori im Gespräch mit "Bild". "In den ersten Jahren als Kapitän ist schon so viel passiert – in den nächsten Jahren wird noch mehr passieren!"

Es wird nicht nur brandneue Folgen an Weihnachten und Neujahr geben, sondern auch Oster-Specials und sogar eine vierte Folge - aber nur, wenn Floris voller Terminkalender es zulässt.