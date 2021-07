Florian Silbereisen: Heißer Flirt bei den "Traumschiff"-Dreharbeiten

Romantische Küsse auf dem Schiff

"Vielleicht darf sich der Traumschiff-Kapitän endlich mal verlieben. Das wäre doch schön", schwärmt Flori im Gespräch mit "Bild". "So eine Kuss-Szene an Bord im Abendrot – romantischer geht es doch nicht." Vor wenigen Wochen plauderte er schon einmal aus, dass er sich so einen richtig schönen Kuss auf dem Schiff wünschen würde. Es wäre die erste richtige Liebesszene für den Schlagerstar!

Bis dahin muss Flori sich aber noch ein bisschen gedulden. Jetzt ist er erst einmal mit seiner neuen Rolle als Juror beschäftigt. Darauf freut er sich schon sehr! "Für mich sind die vielen Termine kein Stress. Ich liebe meinen Job", sagt er selbstbewusst. Na, dann ist ja alles gut!

