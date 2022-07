Florian Silbereisen: Helene hat ihm seine neue Liebe zerstört

Diese Worte müssen Musik in Floris Ohren gewesen sein! Vielleicht hat er sich ja auch mehr erhofft? Doch sollte Flori je eine Chance gehabt haben – sie ist nun verpufft. Denn Collien hat ihn eiskalt verlassen! "Sie möchte beim 'Traumschiff' nicht weiter dabei sein", heißt es aus ihrem Umfeld. "Sie hat sich das alles wahrscheinlich etwas anders vorgestellt. Die Dreharbeiten sind sehr zeitintensiv und Collien hat auch Familie." Wumms, das hat gesessen!

Ob dieser Abgang bei Flori schmerzhafte Erinnerungen weckt? 2018 verließ ihn bekanntlich seine Lebensliebe Helene. Wie enttäuscht und verletzt er war, gab er vor Kurzem als Jury-Mitglied von "DSDS" zu. Beim Lied "Hold Me Now" verriet der Entertainer: "Mit diesem Song kann man mich sowieso immer erwischen. Denn genau das, (...) habe ich sozusagen erlebt. Bei mir ist genau so eine schöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen." Und: "Das (Lachen) vergeht dir nach so einer Trennung."

Obwohl der Bayer und die Schlager-Queen stets betonten, Freunde bleiben zu wollen, wird man das Gefühl nicht los, dass sich eine gewisse Distanz eingeschlichen hat. Wieso zum Beispiel meidet Helene die Sendungen ihres Ex-Freundes, seit sie im vergangenen Herbst ihr Comeback promotete? Helene würde sich ja keinen Zacken aus der Schlagerqueen-Krone brechen!

Seitdem die Liebe zu Helene zerbrach, hat Florian offiziell keine neue Frau an seiner Seite gehabt. Vielleicht, weil er Helene nicht vergessen kann? Immerhin trägt er sie nicht nur in seinem Herzen, sondern auch als Tattoo stets bei sich. Damit muss man als Nachfolgerin erst mal klarkommen. Zudem ist es sicher schwer, als Frau an Floris Seite in die Fußstapfen einer erfolgreichen Künstlerin wie Helene zu treten. Zumal Flori gerne mal über seine Ex-Freundin schwärmt: „Sie ist mit Abstand die Perfekteste.“ Und so etwas möchte wohl keine Frau gerne über die Ex ihres Liebsten hören ..