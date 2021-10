Florian Silbereisen: Jaa, er ist einfach nur glücklich!

"Ich darf Euch heute noch etwas verraten: Otto Waalkes kommt zum 'SCHLAGERBOOOM 2021'", verkündet Florian nun via "Instagram" und fügt hinzu: "Ich war im Tonstudio, mache noch kurz Pause und fahre dann nach Dortmund! Ich höre schon mal die Musik der Show von Andreas Gabalier, Hape Kerkeling, Roland Kaiser, Bonnie Tyler, Dj Ötzi, Howard Carpendale, Jürgen Drews, Otto Waalkes und vielen anderen Stars! Nur noch 5 Tage…" Wow! Das so eine Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So kommentiert Floris Community euphorisch: "Wenn du jetzt jeden Tag so schöne Bilder postest, könnte man sich fast wünschen, dass zum Booom noch ein paar Tage länger hin sind" sowie "Schönes Foto von dir und die Liste wird ja auch immer größer." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...