Florian Silbereisen: Jetzt ist alles verloren!

Obwohl Florian eigentlich alles dafür gibt, um seine Fans glücklich zu machen, scheinen sie von seiner Ersatzshow nur wenig zu halten. So wettert ein wütender Flori-Anhänger via "Instagram": "Ich weiß nicht, warum du immer solche blöden Highlight-Show machst! Ich wünsch dir dabei Glück, dass sich überhaupt jemand den Mist anschaut. Und eins noch: Sing nicht immer den gleichen Titel in jeder Show! Das wird langweilig!" Autsch! Harte Worte, die Florian sicherlich einen herben Schlag versetzen! Bleibt nur zu hoffen, dass er sich solche Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt, Widersacher gibt es schließlich immer...