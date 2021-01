Florian Silbereisen: Jetzt spricht er über sein geheimes Doppelleben!

Am 04. August 2021 wartet auf Florian ein ganz besonderer Geburtstag! So wird der Schlagerliebling in diesem Jahr 40 Jahre alt und lässt die 30 in weiter ferne verschwinden. Doch wer denkt, dass Florian dieses Spektakel in großer Runde feiern möchte, liegt falsch. So verrät Florian nämlich nun, dass er seinen Ehrentag in ganz intimer und besinnlicher Runde zelebrieren möchte: "Meinen 40. Geburtstag im Sommer würde ich gerne mit Familie und Freunden unbeschwert feiern." Fern ab der großen Showbühne ist Florian also ein echter Familienmensch und braucht gar nicht so viel Rummel, wie viele seiner Fans vermuten. Wie Florian seinen Ehrentag wohl verbringen wird? Wir können definitiv gespannt sein...