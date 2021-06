Florian Silbereisen: Kampf um Helene - Jetzt zieht er alle Register

Florian steht sogar vor laufenden Kameras zu seinen Gefühlen. Gerade erst machte er in seiner TV-Show klar: Helene gehört zu ihm, an seine Seite! Er sprach von einem "Magischen Moment", als sie sich nach der Trennung wiedersahen, sie hatte ihren einstigen Schatz überrascht. Auch in Zukunft plant Flori fest mit der Schlager-Königin. Er wünscht sich, dass sie bei ihm ist, in seiner Samstagabend-Show für ihn und das Publikum singt.

Doch da gibt es einen Rivalen, der auch ganz scharf auf Frau Fischer und ihre Hits sein dürfte! Denn im September präsentiert Kollege Giovanni Zarrella (43) zum ersten Mal seine Schlager-TV-Show im ZDF. Laut "Bild" soll sich der Italiener schon mehrere Angestellte aus Floris Team gemopst haben. Auch bei den Star-Gästen könnten sich Giovanni und Florian in die Quere kommen. Jeder will natürlich die Quoten-Garantin Helene auf seiner Bühne singen lassen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie die Einladung von beiden Showmastern annimmt.