Florian Silbereisen: Kein Schauspieler! Ex-Bergdoktor Star hat klare Meinung

Ähnlich sieht es Mariella Ahrens (55), die zuletzt für GZSZ und "Der Bergdoktor" vor der Kamera stand. Die Mimin wurde in der Sendung Exclusiv Weekend vom 16. März zu dem Frage-Antwort-Spiel "Ein Promi, ein Joker" eingeladen, bei dem Stars unangenehme Fragen beantworten müssen und nur eine - den Joker - ausschlagen dürfen. In dem Interview kommt sie darauf zu sprechen, dass ihrer Meinung nach zu viele Influencer Schauspiel-Jobs bekommen. "Mich ärgert schon in puncto Besetzung zum Beispiel, dass so viele, sagen wir mal, Leute sich plötzlich Schauspieler nennen, die mit dem Beruf überhaupt nichts zu tun haben, weder gelernt haben noch jemals überhaupt in der Theatergruppe gewesen sind. Ich spreche da natürlich die Influencer an", so die Darstellerin.