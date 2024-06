Florian Silbereisen: Knallharte Abrechnung mit seinen TV-Kollegen!

In einem offenen Brief, der in der Zeitschrift "Superillu" zu lesen ist, rechnet Florian mit den Unterhaltungsshows des deutschen Fernsehens ab. "Gerade in einer Zeit, in der immer wieder betont wird, was uns trennt, bin ich dankbar, dass wir mit unseren 'Feste'-Shows immer wieder Millionen Menschen vor den Bildschirmen zusammenführen können", so der 42-Jährige. "Zum 'Schlagerboom' in der Westfalenhalle kommen jedes Jahr weit über 10 000 Menschen aus allen Himmelsrichtungen. (...) Alle feiern und singen gemeinsam - egal woher sie kommen, wen sie lieben oder woran so glauben." Und genau so mag er es auch!

Mit den dramatischen Reality-TV-Shows der aktuellen Zeit kann er nicht viel anfangen. "Ich weiß, dass es cooler ist, in Unterhaltungsshows über andere zu lästern. Mit Respektlosigkeiten, Krawall und Streitereien kann man schnell für Beifall, Quoten und Schlagzeilen sorgen. Trotzdem: Wir brauchen auch respektvolle Unterhaltung, die Brücken baut", so Flori.

Da können ihm viele Fans und Kollegen sicherlich nur zustimmen ...