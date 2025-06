Florian Silbereisen: Lebensgefahr auf dem "Traumschiff"

"Ich hatte einmal eine Kabine im vorderen Teil des Schiffes – bei starkem Seegang der absolute Horror. Denn die Spitze des Schiffes wird mit jeder Welle nach oben getragen und knallt dann lautstark wieder herunter. Es klingt, als sei man irgendwo gegen gefahren", erinnert sie sich, "in einer Nacht bin ich wegen der Flaschen aufgewacht, die durch den Raum flogen und an der Wand zersprangen. Eigentlich sind die in der Mini-Bar in Halterungen befestigt, aber da war der Wellengang so stark, dass sie nicht mehr gehalten werden konnten. Es hat gerumst, gewackelt und geknallt." Sie muss gedacht haben, ihr letztes Stündlein habe geschlagen.